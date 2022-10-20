Повар из Башкирии рассказала о работе в школьной столовой

Сегодня отмечается Международный день повара. Этот праздник отмечают не только шефы Мишленовских ресторанов, но и повара детских садов и школ.

В республике в этой сфере каждый день трудится больше четырех тысяч человек. Среди них и  повар школьной столовой  села Шарипово Кушнаренковского района Лия Ганиева. В столовой питанием обеспечивают  более 185 школьников. Её рабочий день начинается в 6:30 утра, когда все дети еще спят дома. Главной же наградой за свой труд она считает хороший аппетит детей.

Выпечку делаем, все делаем. Сегодня мальчик сказал, что очень вкусные макароны! Очень приятно, когда так говорят, когда детям нравится еда.

Лия Ганиева, повар средней школы с. Шарипово

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