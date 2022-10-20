Повар из Башкирии рассказала о работе в школьной столовой

Сегодня отмечается Международный день повара. Этот праздник отмечают не только шефы Мишленовских ресторанов, но и повара детских садов и школ.

В республике в этой сфере каждый день трудится больше четырех тысяч человек. Среди них и повар школьной столовой села Шарипово Кушнаренковского района Лия Ганиева. В столовой питанием обеспечивают более 185 школьников. Её рабочий день начинается в 6:30 утра, когда все дети еще спят дома. Главной же наградой за свой труд она считает хороший аппетит детей.