Предпринимателям Башкирии рассказали, что делать с бизнесом в случае мобилизации

Бизнесмены, которых мобилизуют или у которых забирают сотрудников, могут обратиться на горячую линию Торгово-промышленной палаты республики. Об этом напомнили на заседании общественного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Башкортостане.

На встрече обсуждали вопросы, возникшие вследствие частичной мобилизации. Особый статус – у сфер IT, обороны, связи и тех, кто обеспечивает стабильность национальной платёжной системы. Однако они должны быть своевременно оформлены в этом статусе. Также было озвучено, что есть предложения о внесении изменений в законодательство о сроке явки предпринимателей в военкоматы.

Есть много предложений внести изменения в законодательство, чтобы предприниматель мог оценить свою ситуацию и либо оставить за собой бизнес, передоверить его кому-то, либо закрыть его. Нюансов очень много, и поэтому у предпринимателей возникает много вопросов. Мы должны помочь их решить.

Флюр Асадуллин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан
Фото №1 - Предпринимателям Башкирии рассказали, что делать с бизнесом в случае мобилизации
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