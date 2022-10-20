Предпринимателям Башкирии рассказали, что делать с бизнесом в случае мобилизации

На встрече обсуждали вопросы, возникшие вследствие частичной мобилизации. Особый статус – у сфер IT, обороны, связи и тех, кто обеспечивает стабильность национальной платёжной системы. Однако они должны быть своевременно оформлены в этом статусе. Также было озвучено, что есть предложения о внесении изменений в законодательство о сроке явки предпринимателей в военкоматы.