В Башкирии семьям участников СВО могут предоставить льготы на оплату вывоза мусора

Ход реализации мусорной реформы стала темой обсуждения на совещании в правительстве. Премьер-министр подчеркнул, что к 2030 году в республике должна быть обеспечена 100% сортировка образующихся отходов и 50% утилизация. Созданы места для раздельного накопления мусора.