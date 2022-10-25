В Башкирии семьям участников СВО могут предоставить льготы на оплату вывоза мусора

Семьи мобилизованных получат льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. В частности, проработать возможность предоставления таким семьям скидок за вывоз мусора Министерству природопользования и экологии совместно с регоператорами поручил Андрей Назаров.

 Ход реализации мусорной реформы стала темой обсуждения на совещании в правительстве. Премьер-министр подчеркнул, что к 2030 году в республике должна быть обеспечена 100% сортировка образующихся отходов и 50% утилизация. Созданы места для раздельного накопления мусора.

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