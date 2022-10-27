В Уфе состоялись Дни культуры Таджикистана

Мероприятия приурочены к 30-летию установления дипломатических отношений между Таджикистаном и Россией. Тесные экономические и культурные связи у республики и с Башкортостаном. Дни культуры – это ещё один важный шаг в сотрудничестве.
В таджикской культуре считается, что чем ярче наряд, тем богаче его хозяин. А из материалов преобладает хлопок и шёлк, ткани в которых легче всего переносить 50-градусную жару.
Уже на сцене можно было увидеть национальные костюмы в деле. На Дни культуры Таджикистана в республику приехали солисты национальных театров, лауреаты международных конкурсов. И на одной из композиций гости уже не могли сидеть безучастно.
Делегация из Душанбе предложила провести выступление таджикского симфонического оркестра в Уфе, а в свою очередь страна готова принять коллективы из Башкортостана.
И не только культурные. Экономические отношения между Башкортостаном и Таджикистаном активно развиваются последние годы, в прошлом году взаимный товарооборот увеличился на 6,5%.
Башкортостан и Таджикистан на регулярной основе проводят обмен визитами. Последние два года делегации из республики посещают страну с бизнес-миссиями. А Дни культуры – еще одна возможность укрепить и экономические отношения.