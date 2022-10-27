В Уфе состоялись Дни культуры Таджикистана

Мероприятия приурочены к 30-летию установления дипломатических отношений между Таджикистаном и Россией. Тесные экономические и культурные связи у республики и с Башкортостаном. Дни культуры – это ещё один важный шаг в сотрудничестве.

В таджикской культуре считается, что чем ярче наряд, тем богаче его хозяин. А из материалов преобладает хлопок и шёлк, ткани в которых легче всего переносить 50-градусную жару.

Этническая вышивка, она ручная, сейчас такие не делают. У меня есть энциклопедия Башкирии, я сравниваю рисунки, они почти похожи. Наргиз Мухамеджанова, модельер

Уже на сцене можно было увидеть национальные костюмы в деле. На Дни культуры Таджикистана в республику приехали солисты национальных театров, лауреаты международных конкурсов. И на одной из композиций гости уже не могли сидеть безучастно.

Делегация из Душанбе предложила провести выступление таджикского симфонического оркестра в Уфе, а в свою очередь страна готова принять коллективы из Башкортостана.

Недавно у нас с Росконцертом был разговор, что в Дни культуры Республики Таджикистан обязательно участвовали артисты из Башкортостана. Они согласились. В будущем, думаю, у нас сбудет тесное сотрудничество в плане подготовки кадров. Обид Назариён, первый заместитель министра культуры Республики Таджикистан

И не только культурные. Экономические отношения между Башкортостаном и Таджикистаном активно развиваются последние годы, в прошлом году взаимный товарооборот увеличился на 6,5%.

Нужно отметить, что большая часть товарооборота составляет именно экспорт, что говорит о том, что наши товары востребованы и интересны. Потенциал развития наших отношений очень большой, но есть куда расти. На хороших дружеских отношениях может выстаиваться уже и экономическое сотрудничество, которому нужна база. Маргарита Болычева, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан