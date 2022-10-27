«Достойно справляемся»: Радий Хабиров о работе в сложных условиях

27 октября Радий Хабиров, Глава Башкирии, в рамках прямой линии отвечает на вопросы жителей и журналистов республики.

Фото №1 - «Достойно справляемся»: Радий Хабиров о работе в сложных условиях

За последние несколько лет Башкирии столкнулась с большими трудностями. В том числе, пандемия коронавируса, экологическое проблемы, иностранные санкции. Это ощутимо сказывается на развитии не только республики, но и на развитии России в целом. Радий Хабиров отметил, что со всеми трудностями правительство пытается справиться достойно, несмотря на то, что реализация некоторых проектов действительно замедлилась.

Думаю, мы достойно справляемся с вызовами. Не мне оценивать свою работу. Да, действительно, нам пришлось испытать немало вызовов. Я вспоминаю Сибай: помните, когда горел карьер, я туда ездил 10 раз за 2,5 месяца. Мне кажется, эти вызовы — уникальный шанс из этого вызова получить что-то полезное. Например, сплочение нашего общества. В любом случае, я полагаю, что мы все наши социальные обязательства будем выполнять. А по строительству давайте трезво смотреть: я обещал что-то построить, но не обещал, что будет ковид или санкционное давление. Надо сказать, у нас люди действительно очень терпеливые. Или вот по дорогам — у нас никогда не лежало в дорожном фонде 35 миллиардов рублей. Все хотят въехать со стороны Челябинска и через Октябрьский вылететь по четырехполосной трассе. Терпение, только терпение. 

Радий Хабиров, Глава Башкирии 
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