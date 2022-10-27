«Достойно справляемся»: Радий Хабиров о работе в сложных условиях

27 октября Радий Хабиров, Глава Башкирии, в рамках прямой линии отвечает на вопросы жителей и журналистов республики.
За последние несколько лет Башкирии столкнулась с большими трудностями. В том числе, пандемия коронавируса, экологическое проблемы, иностранные санкции. Это ощутимо сказывается на развитии не только республики, но и на развитии России в целом. Радий Хабиров отметил, что со всеми трудностями правительство пытается справиться достойно, несмотря на то, что реализация некоторых проектов действительно замедлилась.