В Башкирии рассказали о подготовке федеральных трасс к зиме

К работе в условиях снегопадов и гололедицы готовы. На дорогах федерального значения в Башкортостане зимой задействуют более 230 единиц спецтехники. Сейчас обслуживающие организации продолжают пополнять запасы противогололедных материалов.

Перед выездом в рейс – заправка резервуара. Установленная на комбинированную дорожную машину бочка вмещает 12 тонн рассола. Это 21-процентный раствор, состоящий из воды и технической соли. Пока, конечно, необходимости в нем не было, но учитывая, что температура воздуха постепенно понижается, дорожники находятся начеку.

Сейчас уже минусовые температуры. Ночами выезжаем, готовы уже на 100%. Анатолий Бердин, водитель комбинированной дорожной машины

Отвалы, специальные резервуары для распыления и разбрасывания реагентов, а также другое навесное оборудование к работе в зимний период готовы. С противогололедными материалами тоже проблем не будет, говорят дорожники производственной базы «ДЭП-103», расположенной в селе Алаторка. Предприятие занимается содержанием автомобильной дороги М5.

Мы содержим участок трассы М5 от 1194 до 1548 километра. Это от границы с Самарской областью до границы с Челябинской. Протяженность составляет 397 километров. Павел Баженов, генеральный директор подрядной организации

Вся информация стекается в диспетчерскую предприятия. Здесь мониторят малейшие изменения погодных условий, наблюдают с помощью камер за дорожной обстановкой и принимают решения, сколько и какой техники нужно на те или иные участки автодороги. Температуру окружающей среды, поверхности дорожного полотна и наличие осадков можно отследить благодаря установленным на разных участках автодороги метеостанциям.

Готовность дорожной техники составляет 100 процентов. Завершается заготовка противогололедных материалов. Алмаз Шагапов, заместитель начальника отдела УПРДОР «Приуралье»

В общей сложности подрядные организации оборудовали 11 баз для заготовки и хранения противогололедных материалов. Вместе с этим оборудованы теплые боксы для техники и помещения для отдыха и обогрева рабочих и водителей. Тем временем своя диспетчерская служба, которая следит за дорогами федерального значения, есть и УПРДОР «Приуралье». Специалисты ведомства могут также в режиме реального времени следить и в случае необходимости регулировать работу дорожных служб.