В Башкирии в детских садах повысят размер родительской платы

Самая высокая плата за пребывание детей в муниципальных дошкольных учреждениях будет установлена в Уфе. Максимально она составит 166 рублей за один день, что на 9 рублей выше, чем в нынешнем 2022 году. Вторым муниципалитетом стал Уфимский район — 163 рубля (в 2022 году 153 рубля). На третьем месте — Стерлитамак. Здесь максимальная плата составит 159 рублей (в 2022 году 150 рублей).