Певица из Башкирии покорила жюри международного телешоу

29 октября состоялась премьера второго сезона шоу талантов «Х-фактор», который сейчас называется «ФАКТОР.BY». В телешоу приняла участие уроженка Башкирии.

29-летняя жительница Салавата Азалия Гайнетдинова исполнила песню на испанском языке «Volare» и покорила членов жюри и весь зрительный зал. К слову, судить участников шоу в этом сезоне будут Ольга Бузова, Сергей Соседов, Серёга и Руслан Алехно.

Члены жюри единогласно проголосовали за участие Азалии в следующем этапе шоу. Ольга Бузова выразила восхищение внешностью, поведением на сцене и голосом артистки. А Сергей Соседов отметил профессионализм Азалии.

Из 160 участников кастинга жюри предстоит выбрать всего 12 финалистов, которые поборются за главный приз проекта. Победитель определится голосованием телезрителей в прямых эфирах. Конкурс международный, поэтому принять участие в шоу могут таланты из разных стран.