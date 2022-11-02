Певица из Башкирии покорила жюри международного телешоу

29 октября состоялась премьера второго сезона шоу талантов «Х-фактор», который сейчас называется «ФАКТОР.BY». В телешоу приняла участие уроженка Башкирии.
29-летняя жительница Салавата Азалия Гайнетдинова исполнила песню на испанском языке «Volare» и покорила членов жюри и весь зрительный зал. К слову, судить участников шоу в этом сезоне будут Ольга Бузова, Сергей Соседов, Серёга и Руслан Алехно.
Члены жюри единогласно проголосовали за участие Азалии в следующем этапе шоу. Ольга Бузова выразила восхищение внешностью, поведением на сцене и голосом артистки. А Сергей Соседов отметил профессионализм Азалии.
Из 160 участников кастинга жюри предстоит выбрать всего 12 финалистов, которые поборются за главный приз проекта. Победитель определится голосованием телезрителей в прямых эфирах. Конкурс международный, поэтому принять участие в шоу могут таланты из разных стран.
К слову, Азалия Гайнетдинова уже сияла на экранах ТВ. В 2020 году она приняла участие в шоу «Ну-ка, все вместе!» и набрала самое высокое количество баллов за всю историю проекта (99), что принесло артистке первое место.