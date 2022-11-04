Премьер-министр Правительства РБ поздравил жителей с Днем народного единства

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров поздравил жителей с Днем народного единства. Праздничный пост он опубликовал на своих страницах в соцсетях.

«Его строили на протяжении столетий. Украшали искусством, словом, верой, наукой. Учили любить семью — а у нас она большая. У каждой народности свои обычаи и традиции. И в этом доме мы всегда были рады гостям», – написал Андрей Назаров.