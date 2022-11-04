В Уфу впервые прибыл двухэтажный туристический поезд из Самары

Уфимский вокзал впервые принял двухэтажный туристический поезд. РЖД запустила новый туристический маршрут из Самары в Екатеринбург с остановкой в Башкирии. Что приготовили для туристов и во что обычно они влюбляются?

С корабля на бал, или с поезда на сабантуй. Пассажиры этого рейса – первооткрыватели. Туристический маршрут – новый. Из Самары в Екатеринбург через Уфу, причём на двухэтажном поезде. Однако кому-то хотелось разглядеть природу поближе.

Мы часто путешествуем поездом. Этот маршрут – новинка осени. Мария Губанова

Внутри – стандартные удобства, только их в два раза больше. Например, ресторан. Он на втором этаже, увеличено количество мест.

Тут в два раза больше мест. Кормим очень вкусно, у меня очень хороший повар. Лариса Антонова, директор вагона-ресторана ООО «Магистраль»

Продолжая тему угощений, в Башкортостане встречают гостей обычно не хлебом и солью, а чак-чаком и танцами.

Для меня Уфа – знаковый город, потому что когда-то в детстве я была в Башкирии, ела чак-чак. Тамара Фёдорова

Отличительным вкусом, орнаментами, музыкой и природой. Этим зачастую и запоминается у туристов Башкортостан.

Во-первых, мы очень необычные. При всей своей этнике, мы современные. Люди всегда говорят: «Вы так отличаетесь от нас, при этом вы такие же, как мы». Светлана Сулимова, директор туристической фирмы

Башкортостан имеет очень разветвленную жд-сеть, мы уже имеем туристический поезд «Легенда Урала». Здесь можно сделать комбинированные туры, когда туристы могу приезжать к нам на вокзал, а потом уезжать на горнолыжные курорты. Ринат Фаткуллин, заместитель министра предпринимательства и туризма Республики Башкортостан

Здесь – об истории башкирского народа. О ремесле. Например, о бортничестве. И о природе. Её, впрочем, гости отметили уже на выходе из вокзала.

То, что я увидел, это напомнило Сочи. Борис Мартюшев