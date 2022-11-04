В Уфу впервые прибыл двухэтажный туристический поезд из Самары

Уфимский вокзал впервые принял двухэтажный туристический поезд. РЖД запустила новый туристический маршрут из Самары в Екатеринбург с остановкой в Башкирии. Что приготовили для туристов и во что обычно они влюбляются?
С корабля на бал, или с поезда на сабантуй. Пассажиры этого рейса – первооткрыватели. Туристический маршрут – новый. Из Самары в Екатеринбург через Уфу, причём на двухэтажном поезде. Однако кому-то хотелось разглядеть природу поближе.
Внутри – стандартные удобства, только их в два раза больше. Например, ресторан. Он на втором этаже, увеличено количество мест.
Продолжая тему угощений, в Башкортостане встречают гостей обычно не хлебом и солью, а чак-чаком и танцами.
Отличительным вкусом, орнаментами, музыкой и природой. Этим зачастую и запоминается у туристов Башкортостан.
Здесь – об истории башкирского народа. О ремесле. Например, о бортничестве. И о природе. Её, впрочем, гости отметили уже на выходе из вокзала.
В программе и посещение сувенирной и гастрономической ярмарки, и выступление конников, и мастер-классы по стрельбе из лука. Вечером – дальше в путь. Уже со следующим городом делиться впечатлениями об Уфе. И попрощаться, возможно, уже на башкирском языке.