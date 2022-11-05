В Башкирии предлагают внедрить федеральный проект «Экомониторинг»

Башкортостан является не только одним из активных регионов в федеральном округе, но в целом по стране, кто занимается серьезными проблемами в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Одной из тем обсуждения нашей встречи с Главой республики и Премьер-министром Правительства стало строительство крупного комплекса на территории республики на основании концессионной сделки. Дополню, что развитие инфраструктуры невозможно без цифровизации. То, что вы продемонстрировали в ЦУРе - это показатель качественной работы, предоставляемых услуг населению.

Денис Буцаев, глава ППК «Российский экологический оператор»