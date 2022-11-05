В Башкирии предлагают внедрить федеральный проект «Экомониторинг»
Центр Управления Республикой Башкортостан
на днях посетил гендиректор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.
Обсуждалась работа с ТКО.
В
Минэкологии Башкирии сообщили, что Денису Буцаеву продемонстрировали систему
мониторинга вывоза мусора «ТКО-Башкортостан». Эту работу глава ППК «РЭО» оценил
высоко.
Башкортостан
является не только одним из активных регионов в федеральном округе, но в целом
по стране, кто занимается серьезными проблемами в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами. Одной из тем обсуждения нашей встречи с Главой
республики и Премьер-министром Правительства стало строительство крупного
комплекса на территории республики на основании концессионной сделки. Дополню,
что развитие инфраструктуры невозможно без цифровизации. То, что вы
продемонстрировали в ЦУРе - это показатель качественной работы, предоставляемых
услуг населению.
Денис Буцаев, глава ППК «Российский экологический оператор»
Также он
предложил внедрить дополнительные наработки в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами. На данный момент в Башкирии оцифрованы имеющиеся
полигоны. В результате, по словам Дениса Буцаева, планируется создать 3D-модели.
И они помогут мониторить эксплуатацию полигонов.
Помимо этого
направления имеется ещё федеральный проект «Экомониторинг», предусматривающий
наблюдение за состоянием окружающей среды. Мы предлагаем данным проектом
воспользоваться вашей республике.
Денис Буцаев, глава ППК «Российский экологический оператор»