Курсанты кадетского корпуса Уфы прошли торжественным маршем на параде в Самаре

Он посвящен шествию, которое прошло на площади Куйбышева в 1941 году. Тогда в нем приняли участие 25 тысяч военных и более 170 тысяч гражданских. Парад в Куйбышеве являлся дублером московского. Кадеты уфимской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени Мусы Гареева приезжают на торжественное шествие с 2015 года.