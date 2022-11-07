Ирек Зарипов – о форуме «Ломая барьеры»: «Подготовлены отлично»

Лучшие практики реабилитации и инклюзии. С 8 по 10 ноября в Уфе пройдет I Открытый форум-выставка «Ломая барьеры».

Это самое масштабное мероприятие реабилитационной индустрии, проводимое в республике. Планируется около 30 дискуссионных площадок, круглых столов и мастер-классов с участием более 70 спикеров из семи регионов России.

Цель проекта – социальная интеграция, образовательное и профессиональное развитие людей с инвалидностью, создание условий для развития системы комплексной абилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья.

К форуму подготовлены отлично. Более 20 спикеров приезжают, модераторами вступят более 70 человек. Это первый межрегиональный форум, более 12 городов заявились. Знаю, что республика проведет этот форум на пять с плюсом.

Ирек Зарипов, депутат Государственного Собрания, четырехкратный чемпион Зимних Паралимпийских игр
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