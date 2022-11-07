Ирек Зарипов – о форуме «Ломая барьеры»: «Подготовлены отлично»

К форуму подготовлены отлично. Более 20 спикеров приезжают, модераторами вступят более 70 человек. Это первый межрегиональный форум, более 12 городов заявились. Знаю, что республика проведет этот форум на пять с плюсом.

Ирек Зарипов, депутат Государственного Собрания, четырехкратный чемпион Зимних Паралимпийских игр