В Уфе на набережной появится памятник башкирской лошади

В башкирской столице объявили конкурс на создание лучшей статуи лошади. Об этом сообщает министерство культуры региона.

Памятник в будущем появится на набережной реки Белой в Уфе. Заявки на участие в конкурсе, проекты, пояснительные записки, графические материалы и сметно-финансовые расчеты от авторов принимаются до 1 марта 2023 года.