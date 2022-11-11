В Уфе на набережной появится памятник башкирской лошади

В башкирской столице объявили конкурс на создание лучшей статуи лошади. Об этом сообщает министерство культуры региона.
Памятник в будущем появится на набережной реки Белой в Уфе. Заявки на участие в конкурсе, проекты, пояснительные записки, графические материалы и сметно-финансовые расчеты от авторов принимаются до 1 марта 2023 года.
Всю необходимую документацию будут принимать в Башкирском государственном художественном музее имени Михаила Нестерова по адресу: Уфа, улица Гоголя, 27. Обращаться по телефонам: +7 (347) 273 42 36, +7 (347) 272 13 85.