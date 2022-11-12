На телеканале БСТ стартует передача «Башкирские каникулы»

Побывать в самых живописных уголках Башкортостана, изучить традиционные ремёсла и получить незабываемые впечатления. Уже завтра на БСТ стартует передача «Башкирские каникулы». Ведущие нашего телеканала Альбина Касимханова и Дмитрий Каретко откроют телезрителям окно в самое сердце нашей республики. Куда поехать, где пообедать, сколько стоит ночевка в популярных глэмпингах и отелях – это лишь малая часть вопросов, на которые вы получите ответы, посмотрев новое башкирское тревел-шоу.

Какой ценой достается съемочной бригаде тот самый лучший кадр, зрителям порой остается только догадываться. За красивой картинкой стоит огромный труд целой бригады людей. И ведущие – это лишь верхушка айсберга. Операторы, инженеры, режиссёры и ассистенты. В их руках сосредоточен весь технический процесс.

Жара, дожди и изобилие назойливых насекомых. Каждый съёмочный день приносил ребятам новые испытания. Подстраиваться приходилось не только операторам под погодные условия, но и ведущим – под своё новое амплуа. Роль беспечных туристов в «Башкирских каникулах» примерили на себя Альбина Касимханова и Дмитрий Каретко, известные по совместной работе в утреннем шоу «Салям».

Как правильно распланировать свое время, какие места обязательно посетить. В новом проекте «Башкирские каникулы» ведущие раскроют все секреты путешествия по нашей республике. Они расскажут о местной еде, обычаях, людях, красивых местах – обо всем, что волнует зрителя.

Не менее важным элементом программы стали лайфхаки – советы о том, где жить, как передвигаться, как тратить деньги экономно. И даже к этому элементу программы ведущие подошли с юмором. Ведь тот, кто потратит большую сумму денег на свой авторский тур, будет выполнять особое задание.