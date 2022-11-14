В Уфе прошли вторые «Махмутовские чтения»

Наметить пути привлечения в республику инвестиций, а также представить современные методы управления социально-экономическими системами. В Уфе прошли вторые «Махмутовские чтения».

Международная конференция с участием России, Белоруссии, Кыргызстана была посвящена доктору экономических наук, академику Анасу Махмутову. Автор более 300 научных трудов, за время работы в должности первого ректора БАГСУ при Главе РБ подготовил десятки сильных управленцев.