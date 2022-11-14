В Башкирии будет работать 1300 ледовых городков

Сегодня, 14 ноября, в ЦУР Башкирии прошло оперативное совещание правительства республики. Исполняющая обязанности министра ЖКХ Ирина Голованова рассказала о подготовке к новогодним праздникам.
В Башкирии планируют оборудовать 1300 ледовых городков. 593 из них обустроят на площадях городов, 79 — в парках, 11 — на набережных, 617 — в других общественных местах.
Кроме того, на территории Башкирии установят 2156 елей, включая 1955 живых и 201 искусственную. Для посещения жителей и гостей региона будет доступно почти 600 ледовых катков, 87 лыжных баз и 51 тюбинговая трасса.