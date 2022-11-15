В Башкирии благодаря проекту «Атайсал» отремонтировали детский приют

Жители Башкирии отремонтировали детский приют в Иглинском районе. Благотворительную акцию реализовали в рамках проекта «Атайсал». Соцприют в качестве объекта выбрали братья Герфановы из Баймака, которые выступили и в роли подрядчиков. Ремонт обошёлся в 10,5 млн рублей. Проект удалось реализовать при софинансировании фонда «Алёша».

Вкусовые предпочтения – не часть амбулаторной карты. В медпункте охлебининского приюта наблюдают детей, чьи семьи оказались в тяжёлой жизненной ситуации. Здесь они находятся временно, и показывать их лица мы не можем. Первым делом отправляют на осмотр. После разлуки с родителями маму маленькие пациенты находят в медсестре.

Играет малышка скорее не в дочки-матери, а в сыночки-матери. В группе она единственная девочка. В приюте 18 детей. В учреждении этой осенью частично отремонтировали несколько зданий. Установили окна. Сделали кровлю.

Тепло подарили братья Герфановы. Это предприниматели, которые организовали и выполнили ремонт соцобъекта. Его сделали в рамках проекта «Атайсал». Финансовую помощь также оказал фонд «Алёша».

До 2007 года на месте приюта была больница. Здания строили военнопленные австрийцы во время Первой мировой войны.