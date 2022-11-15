В Башкирии благодаря проекту «Атайсал» отремонтировали детский приют

Жители Башкирии отремонтировали детский приют в Иглинском районе. Благотворительную акцию реализовали в рамках проекта «Атайсал». Соцприют в качестве объекта выбрали братья Герфановы из Баймака, которые выступили и в роли подрядчиков. Ремонт обошёлся в 10,5 млн рублей. Проект удалось реализовать при софинансировании фонда «Алёша».
Вкусовые предпочтения – не часть амбулаторной карты. В медпункте охлебининского приюта наблюдают детей, чьи семьи оказались в тяжёлой жизненной ситуации. Здесь они находятся временно, и показывать их лица мы не можем. Первым делом отправляют на осмотр. После разлуки с родителями маму маленькие пациенты находят в медсестре.
Играет малышка скорее не в дочки-матери, а в сыночки-матери. В группе она единственная девочка. В приюте 18 детей. В учреждении этой осенью частично отремонтировали несколько зданий. Установили окна. Сделали кровлю.
Тепло подарили братья Герфановы. Это предприниматели, которые организовали и выполнили ремонт соцобъекта. Его сделали в рамках проекта «Атайсал». Финансовую помощь также оказал фонд «Алёша».
До 2007 года на месте приюта была больница. Здания строили военнопленные австрийцы во время Первой мировой войны.
На территории раньше находились амбулатория, стационар, инфекционное отделение. Медицинское учреждение частично перенесли в другой населённый пункт, в этом остался ФАП. Когда-то тут лечили физическое здоровье, теперь пытаются скорее замазать душевные раны.