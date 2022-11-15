В Уфе прошел кулинарный поединок среди поваров учреждений соцобслуживания

В Уфе прошел кулинарный поединок. Конкурс профессионального мастерства был организован среди поваров учреждений соцбслуживания. За определенное время участники должны были приготовить блюда повседневной кухни. Также жюри оценивало соблюдение санитарных норм при готовке.

Один из основных этапов состязаний – кулинарный поединок. За полтора часа участникам необходимо приготовить пюре с бифштексом, борщ, салат столичный, фруктовый чай. По этим простым блюдам и будут оценивать участниц.

Жарится, рубится и варится. Работают сразу в шесть рук – команда каждого соцучреждения состоит из трех поваров. Все – профессионалы с большим стажем работы на кухне. Почти битва на ножах – работать нужно быстро, соблюдая гигиену и с расчетом – белки, жиры и углеводы.

Экспертная комиссия оценивает, в том числе и оформление блюда. Предела для фантазии в подаче даже борща нет: от экостиля до военной тематики в честь Дня призывника. Дополнительно баллы мастера получают за вкус и за технические нюансы, которые упустит непрофессионал.

Битва поваров соцучреждений проводилась семь лет назад. После большой паузы традицию было решено возродить. В домах престарелых и интернатах на сегодня проживают более семи тысяч человек. Для многих из них это настоящий дом, поэтому важно создать здесь семейную атмосферу во всем.