В Уфе прошло очередное заседание общественного совета «Бизнес против коррупции»

В Уфе обсудили барьеры, которые сегодня стоят перед предпринимательством. В столице прошло очередное заседание общественно совета «Бизнес против коррупции». В нем приняли участие представители прокуратуры, правоохранительных органов и других надзорных ведомств.

В ходе обсуждения затронули истории двух предпринимателей. В первом случае государство не предоставило необходимого количества земли для ведения бизнеса в сфере туризма, во втором - на человека завели уголовное дело за предоставление займов населению. Оба бизнесмена обратились в Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» с требованием справедливости.