Биохимик из Башкирии удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени

Биохимик из Башкирии удостоен высокой награды за вклад в науку и многолетнюю добросовестную работу – медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ был подписан 18 ноября Владимиром Путиным.

В списке награжденных оказался главный научный сотрудник Института биохимии и генетики УФИЦ РАН Венер Вахитов. Его специализация – геном пшеницы и других растений.