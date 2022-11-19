В Башкирии в одном из сел планируют открыть пансионат для пожилых и инвалидов

В Кушнаренковском районе Башкирии может появиться негосударственный пансионат для пожилых людей и инвалидов. Он будет рассчитан на 50 койко-мест.
В пресс-службе Правительства Башкирии сообщили, что разместить пансионат негосударственного типа планируют в селе Старогумерово на базе средней общеобразовательной школы, которая закрылась 8 лет назад.
Проект направлен на оказание услуг в стационарной форме для маломобильных и неспособных к самообслуживанию граждан. Ожидается, что это позволит снизить очередность в стационарах региона.