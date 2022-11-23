Радий Хабиров объяснил, почему в Башкирии снизилась рождаемость

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о причинах снижения рождаемости в регионе. По мнению руководителя республики, основная причина в том, что сейчас в фертильном возрасте находятся жители 1990-х годов рождения, которых в те годы родилось мало.

В настоящее время Башкирия находится на втором месте по рождаемости в ПФО. По словам главы Башкирии, если население региона большое, то и, соответственно, оно производит на свет больше детей.