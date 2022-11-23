Радий Хабиров объяснил, почему в Башкирии снизилась рождаемость

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о причинах снижения рождаемости в регионе. По мнению руководителя республики, основная причина в том, что сейчас в фертильном возрасте находятся жители 1990-х годов рождения, которых в те годы родилось мало.
В настоящее время Башкирия находится на втором месте по рождаемости в ПФО. По словам главы Башкирии, если население региона большое, то и, соответственно, оно производит на свет больше детей.
По мнению главы региона, для увеличения рождаемости необходима серьезная пропаганда. Особое внимание стоит уделить мужчинам и женщинам детородного возраста, чтобы убедить их заниматься качественным и количественным продолжением рода.