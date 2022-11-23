Радий Хабиров в преддверии Дня матери вручил медали «Родительская доблесть»

В преддверии Дня матери в республике чествовали многодетные семьи, а также родителей, вырастивших детей, чьими поступками и подвигами гордится страна. Государственные награды – медали «Родительская доблесть» – они получили из рук главы республики. Радий Хабиров поздравил всех мам Башкортостана с самым трепетным праздником и пожелал семьям дружбы и благополучия.
Небольшой семейный оркестр из клавишных и духовых. Любовь к творчеству у детей от мамы. Альбина пишет стихи. Новые строчки родились после недавней встречи с супругом. Глава многодетного семейства уже более 8 месяцев находится в зоне проведения СВО. Дома скучают и ждут папу - свое желание дети в канун Нового года адресовали Деду Морозу. Самой младшей в семье 3 года. Нурзалия – общий ребенок Айнура и Альбины. Пара вместе много лет, а свадьба прошла летом, когда Айнур приезжал домой.
В канун Дня матери в Театре оперы и балета состоялось торжественное чествование семей. Глава республики Радий Хабиров пообщался с матерями, чьи сыновья выполняют сейчас воинский долг в специальной военной операции или погибли, выполняя его. Руководитель региона выразил этим семьям особые слова благодарности.
6 семей получили из рук главы республики государственные награды. Когда на сцену поочередно поднялись родители Максима Серафимова, Игоря Насибуллина и Тамерлана Ильгамова, зал приветствовал их стоя. Три Героя России – военнослужащие погибли в зоне проведения СВО, защищая Родину.
В канун праздничной даты медали «Родительская доблесть» также получили многодетная семья из Краснокамского района, тетя Рустама Набиева – после смерти мамы, она взяла над ним опекунство. Награды удостоились родители воспитанника башкирского хоккея, двукратного обладателя Кубка Стэнли Андрея Василевского. Секрет воспитания чемпионов оказался прост и сложен одновременно.
Республика занимает первое место в ПФО по числу многодетных семей – таких в регионе сейчас 50 тысяч. Они воспитывают более 160 тысяч детей. Праздник День матери – дань уважения материнскому труду, выходных в этой «профессии» не бывает.