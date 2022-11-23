Радий Хабиров в преддверии Дня матери вручил медали «Родительская доблесть»

В преддверии Дня матери в республике чествовали многодетные семьи, а также родителей, вырастивших детей, чьими поступками и подвигами гордится страна. Государственные награды – медали «Родительская доблесть» – они получили из рук главы республики. Радий Хабиров поздравил всех мам Башкортостана с самым трепетным праздником и пожелал семьям дружбы и благополучия.

Небольшой семейный оркестр из клавишных и духовых. Любовь к творчеству у детей от мамы. Альбина пишет стихи. Новые строчки родились после недавней встречи с супругом. Глава многодетного семейства уже более 8 месяцев находится в зоне проведения СВО. Дома скучают и ждут папу - свое желание дети в канун Нового года адресовали Деду Морозу. Самой младшей в семье 3 года. Нурзалия – общий ребенок Айнура и Альбины. Пара вместе много лет, а свадьба прошла летом, когда Айнур приезжал домой.

Детей растить не тяжело, когда рядом любимый. Хотим, чтобы скорее вернулись все живыми и здоровыми. Альбина Муллагулова

В канун Дня матери в Театре оперы и балета состоялось торжественное чествование семей. Глава республики Радий Хабиров пообщался с матерями, чьи сыновья выполняют сейчас воинский долг в специальной военной операции или погибли, выполняя его. Руководитель региона выразил этим семьям особые слова благодарности.

Особые слова благодарности мамам, чьи сыновья защищают нашу Родину. Мы знаем, как вы переживаете, не спите ночами. Пусть все они вернутся домой живыми и невредимыми. У нас в республике сильны традиции взаимопомощи. В трудную минуту наши женщины проявляют настоящую трудовую доблесть, понимая, что чужих детей не бывает. Так поступила Лира Ермолаева, супруга мобилизованного бойца. Она объединила всех женщин Кармаскалинского района, и вместе они сшили три тысячи балаклав. Матери и жены собирают посылки, открывают волонтерские цеха. Даже бабушки не остаются в стороне, вяжут для бойцов теплые варежки и носки. Женщины всей республики вовлечены в добрые дела. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

6 семей получили из рук главы республики государственные награды. Когда на сцену поочередно поднялись родители Максима Серафимова, Игоря Насибуллина и Тамерлана Ильгамова, зал приветствовал их стоя. Три Героя России – военнослужащие погибли в зоне проведения СВО, защищая Родину.

Ему еще при жизни дали Героя России. Он не успел получить эту награду. 29 марта он геройски погиб. Роза Насибуллина, мама Героя России Игоря Насибуллина

Наверное, мы рождаемся, чтобы выполнить долг на земле. Его долг был показать пример доблести. Он был настоящим воином, он говорил: «Моя группа – это моя семья». Мы либо вместе, либо бьемся до последнего». Так он и поступил. Алина Серафимова, мама Героя России Максима Серафимова

В канун праздничной даты медали «Родительская доблесть» также получили многодетная семья из Краснокамского района, тетя Рустама Набиева – после смерти мамы, она взяла над ним опекунство. Награды удостоились родители воспитанника башкирского хоккея, двукратного обладателя Кубка Стэнли Андрея Василевского. Секрет воспитания чемпионов оказался прост и сложен одновременно.

Быть честными друг к другу. С самого маленького возраста. Разговаривать как с равным себе. Не надо отгонять их от себя. Большое доверие. Андрей Василевский, российский хоккеист, отец хоккеистов Алексея и Андрея Василевских