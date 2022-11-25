В Уфе обсудили важность сохранения традиционных российских ценностей

Важность сохранения традиционных российских ценностей
обсудили в Уфе за круглым столом. В нем приняли участие известные политологи, ученые,
журналисты и представителе религиозных конфессий. Организатором мероприятия
выступила Ассамблея народов Башкортостана. Поводом для обсуждения стал Указ президента «Об утверждении Основ государственной политики по
сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
Базовые ориентиры были сформированы не сегодня, но именно сейчас они нуждаются
в поддержке и защите, отметили участники круглого стола. А в нынешних реалиях
необходимо доносить традиционные ценности до людей, используя современные технологии.
Традиционные ценности
сохранились не потому что так записано, а потому что они жизнеспособны. Ещё раз
подчеркну, что эту жизнеспособность надо сейчас адаптировать к новым моделям
социального взаимодействия людей. Сегодня люди, если говорим о мегаполисах,
общаются в социальной сети. Значит, мы должны заходить на эти цифровые
платформы и работать исходя из тех принципов, которые там есть. Владимир Савичев, директор Института стратегических исследований Республики Башкортостан
К традиционным ценностям относятся жизнь, патриотизм, права
и свободы человека, достоинство, служение Отечеству и ответственность за его
судьбу, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья,
созидательный труд. По словам председателя Ассамблеи народов Башкортостана
Зугуры Рахматуллиной, традиции труда и уважительного отношения к людям труда в
нашей республике заложены предками. Многонациональный Башкортостан всегда
славился своим трудовым героизмом. Все эти традиции сохраняются и сегодня.
Указ – сигнал всем о
том, что Россия будет защищать свои национальные интересы, свой
многонациональный народ, свои традиционные ценности, и будет жить только в соответствии с этими
целями и ценностями. Духовные традиции многонациональных народов России на
протяжении веков защищали общество и человека от варваризации. И сегодня они
нуждаются в сохранении, в укреплении и в защите.Зугура Рахматуллина, председатель Ассамблеи народов Республики Башкортостан
Этот документ
фактически закрепил консервативный поворот, который в нашем обществе
складывается. И теперь предстоит большая работа по спокойному, нормальному,
вдумчивому разъяснению традиционных, консервативных ценностей. Шамиль Валеев, руководитель аппарата Общественной палаты Республики Башкортостан