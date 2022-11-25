В Уфе обсудили важность сохранения традиционных российских ценностей

Важность сохранения традиционных российских ценностей обсудили в Уфе за круглым столом. В нем приняли участие известные политологи, ученые, журналисты и представителе религиозных конфессий. Организатором мероприятия выступила Ассамблея народов Башкортостана. Поводом для обсуждения стал Указ президента «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Базовые ориентиры были сформированы не сегодня, но именно сейчас они нуждаются в поддержке и защите, отметили участники круглого стола. А в нынешних реалиях необходимо доносить традиционные ценности до людей, используя современные технологии.

Традиционные ценности сохранились не потому что так записано, а потому что они жизнеспособны. Ещё раз подчеркну, что эту жизнеспособность надо сейчас адаптировать к новым моделям социального взаимодействия людей. Сегодня люди, если говорим о мегаполисах, общаются в социальной сети. Значит, мы должны заходить на эти цифровые платформы и работать исходя из тех принципов, которые там есть. 

Владимир Савичев, директор Института стратегических исследований Республики Башкортостан

К традиционным ценностям относятся жизнь, патриотизм, права и свободы человека, достоинство, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд. По словам председателя Ассамблеи народов Башкортостана Зугуры Рахматуллиной, традиции труда и уважительного отношения к людям труда в нашей республике заложены предками. Многонациональный Башкортостан всегда славился своим трудовым героизмом. Все эти традиции сохраняются и сегодня.

Указ – сигнал всем о том, что Россия будет защищать свои национальные интересы, свой многонациональный народ, свои традиционные ценности, и будет жить только в соответствии с этими целями и ценностями. Духовные традиции многонациональных народов России на протяжении веков защищали общество и человека от варваризации. И сегодня они нуждаются в сохранении, в укреплении и в защите.

Зугура Рахматуллина, председатель Ассамблеи народов Республики Башкортостан

Этот документ фактически закрепил консервативный поворот, который в нашем обществе складывается. И теперь предстоит большая работа по спокойному, нормальному, вдумчивому разъяснению традиционных, консервативных ценностей.  

Шамиль Валеев, руководитель аппарата Общественной палаты Республики Башкортостан
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