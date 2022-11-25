В Уфе обсудили важность сохранения традиционных российских ценностей

Традиционные ценности сохранились не потому что так записано, а потому что они жизнеспособны. Ещё раз подчеркну, что эту жизнеспособность надо сейчас адаптировать к новым моделям социального взаимодействия людей. Сегодня люди, если говорим о мегаполисах, общаются в социальной сети. Значит, мы должны заходить на эти цифровые платформы и работать исходя из тех принципов, которые там есть.

Владимир Савичев, директор Института стратегических исследований Республики Башкортостан