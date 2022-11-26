В Башкирии за прошлый год родилось 39,4 тысячи детей, в том числе 5 тройняшек

В Башкирии за 2021 год родилось 39,4 тысячи детей, причем мальчиков оказалось на 1000 больше, чем девочек. Об этом сообщили в Башстате в преддверии Дня матери, который будет отмечаться по всей стране 27 ноября.

В числе родившихся детей было зарегистрировано 465 пар двойняшек и 5 – тройняшек. За 2021 год в республике впервые мамами стали 13,1 тысяч женщин. Еще 14,1 женщин родили второго ребенка. Третьего в прошлого году родили 8,6 тысяч женщин. А 1,3 тысяч женщин и вовсе родили пятого или более детей.