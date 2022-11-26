Супружеская пара из Башкирии отметила 60-летие совместной жизни

Супруги из Уфы поженились через несколько недель после знакомства и остались друг с другом навсегда. 60 лет совместной жизни. Он активист даже на пенсии, она успевала работать и создавать семейный уют. А в трудный период для мужа стала опорой и выходила его.

Вопрос, что надеть, мучает не только женщин. И в свои почти 88 он старается выглядеть красиво. Всё-таки нужно соответствовать супруге, которая, кстати, младше его на 8 лет. И в 79 Нина Ильинична себе поблажек не делает. Да и в удовольствие раз в неделю уложить волосы, а когда есть повод, и нарядиться, элегантно повязав платок. Такой его супруга была всегда, говорит Василий Александрович.

Их история длится уже 60 лет. Что готовы прожить вместе всю жизнь, поняли уже через месяц после знакомства. Через год родился сын. Как и обещали в ЗАГСе, друг с другом они были и в горе, и в радости. В 45 лет на работе Василию Александровичу ковшом экскаватора раздробило ногу. Сын в армии, помочь не может. 8 месяцев Нина Ильинична выхаживала лежачего мужа, поднимала, мыла, кормила, разрабатывала ногу. Всё это совмещая с работой.

Оба дети войны. Нина Ильинична военные годы почти не помнит, а вот Василий Александрович работать начал в 40-е 9-летним мальчишкой.