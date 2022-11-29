В Башкирии частные приюты для животных могут получить господдержку

Пресс-служба Госсобрания Башкирии сообщает, что комитет по аграрным вопросам, экологии и природопользования подготовил изменения в закон об ответственном обращении с животными. Его должны принять в первом чтении.
Законопроектом устанавливается возможность оказания государственной поддержки владельцам частных приютов для животных. Это должно стимулировать развитие частной инициативы и сократить количество бездомных животных на улицах. Речь идет о мерах господдержки, предусмотренных законом «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Башкортостан».
Законопроект планируется принять в первом чтении на завершающем пленарном заседании осенней сессии парламента в декабре.