В Башкирии завершают строительство нового зерноочистительного комплекса

На страже качества Башкирского зерна. В Чишминском районе завершают строительство нового зерноочистительного комплекса. Он не только позволит очищать и подсушивать собранные злаковые, но и даст место для хранения. Когда заработает оборудование и как это поможет сохранить урожай?
Совсем скоро потоки зерна хлынут сразу из двух воронок аппарата. С помощью воздуха и металлического решета зерноочистительный комплекс будет делить золотой урожай на три части по категории качества: первого и второго сорта, а вот третий резервуар вместит в себя лишь отходы.
Возвели зерноочистительный комплекс с нуля меньше чем за месяц. Сейчас строители находятся на завершающем этапе. Осталось установить окна и провести пуско-наладочные работы. Запустят зерноочистительный комплекс уже на следующей неделе. В нем злаковые культуры будут проходить три очистки за раз. Общий объем вместимости бункеров – 75 тысяч тонн зерна. На реализацию проекта ушло почти 10 миллионов рублей.
К слову, построили новый комплекс только за счет прибыли хозяйства. Ежегодно с полей Чишминского и Давлекановского районов сюда свозили почти пять тысяч тонн зерна, вот только имеющееся оборудование позволяло обрабатывать меньше половины этого урожая.
Мощность нового оборудования при зерноочистке составляет 50 тонн зерна в час. Этого хватит, чтобы обработать весь урожай хозяйства полностью и избежать потерь. К тому же до конца декабря на территории появится ещё один склад для хранения зерна на 1400 квадратных метров, чтобы спасти золотое богатство башкирских полей в самом лучшем его виде.