В Башкирии завершают строительство нового зерноочистительного комплекса

На страже качества Башкирского зерна. В Чишминском районе завершают строительство нового зерноочистительного комплекса. Он не только позволит очищать и подсушивать собранные злаковые, но и даст место для хранения. Когда заработает оборудование и как это поможет сохранить урожай?

Совсем скоро потоки зерна хлынут сразу из двух воронок аппарата. С помощью воздуха и металлического решета зерноочистительный комплекс будет делить золотой урожай на три части по категории качества: первого и второго сорта, а вот третий резервуар вместит в себя лишь отходы.

Комплекс состоит из бункеров, завальной ямы, 50 кубов. Смонтировать воронежский сепаратор, К 527. По пшенице производительность 50 кубов в час. Его задача очищать зерно, которое затем поступает или в бункер, или на склад. Александр Куршин, мастер

Возвели зерноочистительный комплекс с нуля меньше чем за месяц. Сейчас строители находятся на завершающем этапе. Осталось установить окна и провести пуско-наладочные работы. Запустят зерноочистительный комплекс уже на следующей неделе. В нем злаковые культуры будут проходить три очистки за раз. Общий объем вместимости бункеров – 75 тысяч тонн зерна. На реализацию проекта ушло почти 10 миллионов рублей.

К слову, построили новый комплекс только за счет прибыли хозяйства. Ежегодно с полей Чишминского и Давлекановского районов сюда свозили почти пять тысяч тонн зерна, вот только имеющееся оборудование позволяло обрабатывать меньше половины этого урожая.