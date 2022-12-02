В Уфе прошёл митинг-флешмоб в поддержку российских военнослужащих, участвующих в СВО

Мероприятие объединило около трехсот школьников и студентов вузов. Учащиеся выстроились в форме символа доблести – большой звезды.

Организатором патриотической акции выступило региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия».

В рамках волонтерского штаба мы помогаем семьям мобилизованных, оказываем адресную социальную помощь, проводим подобные мероприятия для поднятия боевого духа наших ребят.

Оскар Лютов, руководитель «Молодой гвардии Единой России» в Республике Башкортостан
Фото №1 - В Уфе прошёл митинг-флешмоб в поддержку российских военнослужащих, участвующих в СВО

Очень важно быть причастными к этому событию, показывать, что у военнослужащих есть поддержка, опора.

Алсу Юлмухаметова, активист «Молодой гвардии Единой России» в Республике Башкортостан
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