В Уфе прошёл митинг-флешмоб в поддержку российских военнослужащих, участвующих в СВО
Мероприятие
объединило около трехсот школьников и студентов вузов. Учащиеся выстроились в
форме символа доблести – большой звезды.
Организатором
патриотической акции выступило региональное отделение Всероссийской
общественной организации «Молодая гвардия».
В рамках волонтерского
штаба мы помогаем семьям мобилизованных, оказываем адресную социальную помощь,
проводим подобные мероприятия для поднятия боевого духа наших ребят.Оскар Лютов, руководитель «Молодой гвардии Единой России» в Республике Башкортостан
Очень важно быть
причастными к этому событию, показывать, что у военнослужащих есть поддержка,
опора.Алсу Юлмухаметова, активист «Молодой гвардии Единой России» в Республике Башкортостан
Ян Романов