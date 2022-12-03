В Кумертау поступили контейнеры для раздельного сбора отходов

В Башкирии продолжаются поставки цветных контейнеров, предназначенных для раздельного сбора мусора. Ранее такие контейнеры получили Стерлитамак, Краснокамский, Давлекановский районы и другие.

На днях первая партия контейнеров поступила и в Кумертау, сообщает Минэкологии Башкирии. Это специальные передвижные евроконтейнеры для раздельного сбора ТКО, которые закуплены министерством в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с отходами».

Всего в город доставлено 100 евроконтейнеров синего цвета. Вскоре прибудут по 100 контейнеров желтого и красного цветов.