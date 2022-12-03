Названы места проведения мясных ярмарок в Уфе

Для уфимцев и гостей города организовали традиционные сельхозярмарки выходного дня. В выходные развёрнуты площадки в Дёме, в Затоне возле парка «Волна», на улице Рабкоров, перед Дворцом спорта, Дворцом молодёжи и на площади имени Орджоникидзе. Что приготовили фермеры и выгодно ли закупаться на ярмарках?

Свинина, говядина, конина, мясо птицы – от башкирских производителей. Продукцию собственного производства привезли сюда фермеры и представители личных подсобных хозяйств из разных уголков республики. Уже несколько лет подряд реализовать свой товар приезжает и Юлия Дьячкова из Чишминского района.

Я каждый год на ярмарки выхожу, потому что интерес. Все каждый год приезжают, видимся. Бывает такое, что спросу между своих нет. В Уфе, конечно, лучше разбирают. Вечером ничего не остается. Благодарны администрации, что ярмарки у нас ежегодно проходят. Юлия Дьячкова, владелец личного подсобного хозяйства /Чишминский район/

Такие ярмарки – хорошая возможность для горожан приобрести свежий и натуральный продукт, не переживая при этом за качество и безопасность, а для сельчан – без проблем реализовать свой товар со своих подворий. По правилу свободного рынка здесь можно и поторговаться.

Не перекупщики, а сами хозяева продают. И с ними можно о цене договориться и выбрать свежее. Абсолютно свежее – резали недавно. Райса Валеева, жительница г. Уфы