Названы места проведения мясных ярмарок в Уфе

Для уфимцев и гостей города организовали традиционные сельхозярмарки выходного дня. В выходные развёрнуты площадки в Дёме, в Затоне возле парка «Волна», на улице Рабкоров, перед Дворцом спорта, Дворцом молодёжи и на площади имени Орджоникидзе. Что приготовили фермеры и выгодно ли закупаться на ярмарках?
Свинина, говядина, конина, мясо птицы – от башкирских производителей. Продукцию собственного производства привезли сюда фермеры и представители личных подсобных хозяйств из разных уголков республики. Уже несколько лет подряд реализовать свой товар приезжает и Юлия Дьячкова из Чишминского района.
Такие ярмарки – хорошая возможность для горожан приобрести свежий и натуральный продукт, не переживая при этом за качество и безопасность, а для сельчан – без проблем реализовать свой товар со своих подворий. По правилу свободного рынка здесь можно и поторговаться.
Говядина от 480 рублей, свинина от 280 рублей – примерно за такую цену продают мясо на сельхозрынке. Но цены ещё не всё, главное – наличие печатей ветконтроля. В воскресенье сельхозпроизводители также продолжат свою работу с 9:00 до 16:00 дня на всех площадках, кроме двух – на улице Правды и возле парка «Волна». Так что уфимцы ещё могут закупиться на зиму.