Юристы Башкортостана отмечают профессиональный праздник

Награждение лучших юристов, история на грани с юриспруденцией и новый памятник. В Уфе отметили профессиональный праздник те, кто стоит на защите прав граждан. В столице республики прошёл общероссийский форум, на который приехали руководители федеральной ассоциации юристов. По словам председателя организации Сергея Степашина, в Башкортостане работает одно из лучших отделений, а юристы – это профессионалы с человеческим лицом.

Когда-то свои права приходилось защищать силой. Сегодня это уже история, запечатлённая на одной из площадей Уфы – генерал Шаймуратов, командир Башкавдивизии, верхом на коне. На памятнике описан путь, который прошли бойцы. Ещё один мемориал – землякам, ушедшим на фронт. Экскурсия для тех, кто права людей защищает сейчас словом и торжественное открытие нового памятника Россинскому – жителю города, который с надворного советника дослужился до высокой должности в органах власти Уфимской губернии.

За защиту людей уже юридическую и за поддержку Башкортостана – орден Салавата Юлаева. Глава республики наградил председателя Ассоциации юристов России.

Я вспоминаю начало 90-х годов. Татарстан, Башкирия. Шумно было здесь и тяжеловато. Сегодня это один из лучших субъектов РФ и по отношению к людям – замечательная управленческая команда. Главное – не слова, а чтобы люди жили лучше. И люди стали жить лучше здесь.

Сергей Степашин, председатель Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»
Фото: Пресс-служба Главы РБ - Юристы Башкортостана отмечают профессиональный праздник

Сегодня для защиты прав жители республики могут обратиться в Ассоциацию юристов. За 9 месяцев года они вели порядка 3,5 тысяч дел. К слову, столько же, сколько за весь 2021-й. О гуманитарной миссии говорили на круглом столе в Центре управления регионом. Глава и премьер-министр республики сами когда-то стояли у истоков создания отделения ассоциации юристов в Башкортостане.

Главная задача управленческой команды нашей республики – обеспечение экономической стабильности и выполнения всех соцпрограмм и соцобязательств перед гражданами.  

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Непростое время диктует свои условия и для нас тоже. С первых дней проведения СВО мы подключились к работе и стратегировали наше новое направление – своего рода правовой патронаж беженцев, вынужденных переселенцев, проведение консультаций в пунктах временного размещения.

Ирина Панькина, первый заместитель председателя комитета Госдумы России, председатель Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России

О том, как же зарождалось право в России, рассказал Павел Крашенинников. Председатель Госдумы России по государственному строительству и законодательству – ещё и автор книг на грани истории и юриспруденции. В Уфе он презентовал свою работу, в которой рассматривает становление права – от племени к империи. Уже есть планы на следующий год.

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Фото №2 - Юристы Башкортостана отмечают профессиональный праздник

Очень надеюсь, что будет продолжение о времени великих реформ: Александр I, Николай I и Александр II – после смерти Павла, когда прошла Отечественная война.

Павел Крашенинников, председатель комитета Госдумы России по государственному строительству и законодательству

Исторические события, говоря на языке юристов, – как ряд прецедентов. Для обоих направлений верно, что без знаний о прошлом может и не быть будущего. Лучших из тех, кто ежедневно доказывает эту теорию, отметили на премии «Юрист года». С 2011 года её лауреатами стали больше 80 человек.

К нам часто приходят малоимущие, которые не могут обратиться к платным адвокатам. На селе мы ближе к обычным людям. Я рада быть в ассоциации и помогать.

Гульнара Якупова, начальник межмуниципального отдела по Благоварскому и Чишминскому районам Управления Росреестра по Республике Башкортостан
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