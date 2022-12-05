Юристы Башкортостана отмечают профессиональный праздник

Награждение лучших юристов, история на грани с юриспруденцией и новый памятник. В Уфе отметили профессиональный праздник те, кто стоит на защите прав граждан. В столице республики прошёл общероссийский форум, на который приехали руководители федеральной ассоциации юристов. По словам председателя организации Сергея Степашина, в Башкортостане работает одно из лучших отделений, а юристы – это профессионалы с человеческим лицом.
Когда-то свои права приходилось защищать силой. Сегодня это уже история, запечатлённая на одной из площадей Уфы – генерал Шаймуратов, командир Башкавдивизии, верхом на коне. На памятнике описан путь, который прошли бойцы. Ещё один мемориал – землякам, ушедшим на фронт. Экскурсия для тех, кто права людей защищает сейчас словом и торжественное открытие нового памятника Россинскому – жителю города, который с надворного советника дослужился до высокой должности в органах власти Уфимской губернии.
За защиту людей уже юридическую и за поддержку Башкортостана – орден Салавата Юлаева. Глава республики наградил председателя Ассоциации юристов России.
Сегодня для защиты прав жители республики могут обратиться в Ассоциацию юристов. За 9 месяцев года они вели порядка 3,5 тысяч дел. К слову, столько же, сколько за весь 2021-й. О гуманитарной миссии говорили на круглом столе в Центре управления регионом. Глава и премьер-министр республики сами когда-то стояли у истоков создания отделения ассоциации юристов в Башкортостане.
О том, как же зарождалось право в России, рассказал Павел Крашенинников. Председатель Госдумы России по государственному строительству и законодательству – ещё и автор книг на грани истории и юриспруденции. В Уфе он презентовал свою работу, в которой рассматривает становление права – от племени к империи. Уже есть планы на следующий год.
Исторические события, говоря на языке юристов, – как ряд прецедентов. Для обоих направлений верно, что без знаний о прошлом может и не быть будущего. Лучших из тех, кто ежедневно доказывает эту теорию, отметили на премии «Юрист года». С 2011 года её лауреатами стали больше 80 человек.