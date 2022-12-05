Юристы Башкортостана отмечают профессиональный праздник

К нам часто приходят малоимущие, которые не могут обратиться к платным адвокатам. На селе мы ближе к обычным людям. Я рада быть в ассоциации и помогать.

Гульнара Якупова, начальник межмуниципального отдела по Благоварскому и Чишминскому районам Управления Росреестра по Республике Башкортостан