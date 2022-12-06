В Башкирии прошел республиканский казачий форум

В братстве народов – сила России. Одноименный республиканский казачий форум прошёл в Октябрьском. В фойе Центра национальных культур были организованы тематические фотозоны, аутентичные выставки казачьей утвари, костюмов и передвижная выставка «История и развитие казачества в Республике Башкортостан».
Всего в работе форума приняли участие порядка 500 человек, в том числе представители межведомственных кадетских классов. Казаки подвели итоги своей работы в этом году и обсудили текущие вопросы. Основной темой повестки дня стало закрепление в уставе прав казаков-мусульман.