В Башкирии прошел республиканский казачий форум

Всего в работе форума приняли участие порядка 500 человек, в том числе представители межведомственных кадетских классов. Казаки подвели итоги своей работы в этом году и обсудили текущие вопросы. Основной темой повестки дня стало закрепление в уставе прав казаков-мусульман.