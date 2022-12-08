Эксперт рассказал, чем грозит утечка личных данных

Об опасности утечки личных данных рассказал эксперт Руслан Сулейманов. Данные граждан могут использовать мошенники для взлома электронных счетов, недобросовестной конкуренции, кражи, вымогательства и шантажа.

По словам специалиста, чем больше личных данных накапливается в компании, тем проще эту информацию сопоставить с реальной личностью, определить пол, возраст, установить адрес проживания интересы и даже состояние здоровья. Такая информация используется в самых разных целях, но чаще для вредоносных действий - взлома счетов, кражи, вымогательства и шантажа.