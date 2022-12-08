Эксперт рассказал, чем грозит утечка личных данных

Об опасности утечки личных данных рассказал эксперт Руслан Сулейманов. Данные граждан могут использовать мошенники для взлома электронных счетов, недобросовестной конкуренции, кражи, вымогательства и шантажа.
По словам специалиста, чем больше личных данных накапливается в компании, тем проще эту информацию сопоставить с реальной личностью, определить пол, возраст, установить адрес проживания интересы и даже состояние здоровья. Такая информация используется в самых разных целях, но чаще для вредоносных действий - взлома счетов, кражи, вымогательства и шантажа.
Эксперт пояснил, что носитель данных годами может не знать об утечке информации. Также Сулейманов рекомендовал следить за тем, чем делитесь в социальных сетях. В основном это касается данных важных документов. Недавно этой темой заинтересовались власти, а президент РФ указал на необходимость ужесточения ответственности за утечку персональных данных.