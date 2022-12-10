Рустам Набиев из Башкирии поднял флаг РБ на вершине Килиманджаро
Блогер из Башкирии Рустам Набиев поднялся на вершину Килиманджаро
и водрузил на ней флаг республики. О восхождении жителя региона рассказал в
соцсетях Глава Башкирии Радий Хабиров.
Рустам Набиев уже покорил самую высокую точку России — гору
Эльбрус и восьмитысячник Манаслу в Непале. Теперь, буквально пару дней назад,
он добрался и до Килиманджаро. Спасибо за мужество и за достойный пример для
других! Обнимаю! Ты крутой!
Радий Хабиров, Глава Башкирии
Экспедиция стартовала 2 декабря и завершилась только 8
числа. В половину пятого утра 8 декабря Рустам Набиев уже стоял на вершине горы
– пике Ухуру, высота которого составляет 5 895 метров.
Я очень горд, что мне все-таки удалось водрузить
на вершине Килиманджаро флаг родной земли — Республики Башкортостан
и таким образом прославлять ее за пределами страны. Также
с большой гордостью я поднял флаг России. Я очень доволен, что
смог добиться такого результата.
Рустам Набиев, блогер из Башкирии
Он отметил, что эта экспедиция оказалась одной из самых
тяжелых. И это даже не может сравниться с восьмитысячником.
Здесь нет лошадей, машин, то есть это закрытый
национальный парк, где нет абсолютно никакой техники, ни какие-то там
перевозящие животные. Для меня это было чисто спортивное восхождение,
в общей сложности я на руках прошел путь до вершины
и обратно. Если до вершины я прошел 33 км,
то спускался еще 17 км только на одни руках. Ощущение, что очень
сильно устал, полное истощение. Не думал, что на столько может быть
сложно. Но это мой опыт и это всего лишь подготовка к наиболее
высшей цели, потому что в апреле следующего года мы планируем поехать
на Эверест, для того чтобы взойти на высшую точку нашей
планеты», — поделился он впечатлениями.