Рустам Набиев из Башкирии поднял флаг РБ на вершине Килиманджаро

Здесь нет лошадей, машин, то есть это закрытый национальный парк, где нет абсолютно никакой техники, ни какие-то там перевозящие животные. Для меня это было чисто спортивное восхождение, в общей сложности я на руках прошел путь до вершины и обратно. Если до вершины я прошел 33 км, то спускался еще 17 км только на одни руках. Ощущение, что очень сильно устал, полное истощение. Не думал, что на столько может быть сложно. Но это мой опыт и это всего лишь подготовка к наиболее высшей цели, потому что в апреле следующего года мы планируем поехать на Эверест, для того чтобы взойти на высшую точку нашей планеты», — поделился он впечатлениями.

Рустам Набиев, блогер из Башкирии