Стало известно, как отметят День башкирского языка в 2022 году

В республике намерены с размахом отметить День башкирского языка. Праздничные мероприятия пройдут 14 декабря, в день рождения поэта и просветителя Мифтахетдина Акмуллы.

Об этом рассказали в ходе оперативного совещания, которое прошло в правительстве региона. Ожидается флешмоб глав муниципалитетов с чтением стихов. На улицах городов появятся баннеры с цитатами писателей. На площадках Уфы будет звучать поэзия Рами Гарипова. В торговых центрах с 13:00 до 14:00 будет организован флешмоб «Шагри аш», что в переводе означает «Поэтический суп».