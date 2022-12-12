Стало известно, как отметят День башкирского языка в 2022 году

В республике намерены с размахом отметить День башкирского языка. Праздничные мероприятия пройдут 14 декабря, в день рождения поэта и просветителя Мифтахетдина Акмуллы.
Об этом рассказали в ходе оперативного совещания, которое прошло в правительстве региона. Ожидается флешмоб глав муниципалитетов с чтением стихов. На улицах городов появятся баннеры с цитатами писателей. На площадках Уфы будет звучать поэзия Рами Гарипова. В торговых центрах с 13:00 до 14:00 будет организован флешмоб «Шагри аш», что в переводе означает «Поэтический суп».
Одним из ключевых станет открытие выставки III Международного конкурса мастеров башкирского национального костюма «Тамга» в Нацмузее. Издательством «Китап» планируется проведение «Дня автографа» и презентация детских книг, ну а в Уфе вечерняя программа дня продолжится премьерой спектакля «Акмулла» в Молодёжном театре.