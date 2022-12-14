Эксперты Башкирии прокомментировали изменения в среднем специальном образовании

Приятно удивлен, как Радий Хабиров глубоко владеет ситуацией в нашей сфере. Например, он поднял вопрос об автобусном парке, который находится на балансе у колледжей. Оказывается, он знает, что все автобусы, которые у нас сейчас есть, старые, на них нельзя перевозить студентов, и призвал найти выход из этой ситуации. А автобусы нам необходимы: выезжать с детьми в поля, на практику, возить сирот в Уфу. Некоторые из них даже не бывали в столице нашей республики.

Ришат Абдулвалеев, директор Аксеновского агропромышленного колледжа им. Н. Сибирцева