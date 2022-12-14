Эксперты Башкирии прокомментировали изменения в среднем специальном образовании

13 декабря в Башкирии подвели предварительные итоги Года модернизации профессионального образования, достойных условий труда и трудовых династий.
Радий Хабиров отметил рост спроса на квалифицированные рабочие кадры. Всё больше крупных предприятий заинтересованы в профессиональном образовании своих сотрудников.
Эксперты Башкирии рассказали ИА «Башинформ», как за год изменилась система среднего образования в регионе.
За последние 50 лет в нашем учебном заведении ни разу не проводился капитальный ремонт. В этом году колледжу выделили значительные средства, которые позволили существенно обновить ссуз, отремонтировать учебный корпус, мастерские, установить оконные блоки, заменить кровлю, электропроводку. Мы никогда не чувствовали к себе такого отношения.Ильдус Зайнуллин, директор Зауральского агропромышленного колледжа
Чтобы быть востребованными, нужно выбирать рабочие профессии. 70% выпускников нашей республики в этом году поступили учиться в колледжи и техникумы.Рамиль Кагиров, директор Уфимского художественно-промышленного колледжа
Ключевая задача на ближайшее будущее для профессионального образования — обеспечить эффективное, конкурентоспособное образование для молодого поколения. Это не только увеличение объемов подготовки специалистов, но и первостепенное изменение качества образования.Игорь Нуйкин, директор Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности
По количеству образовательных организаций Башкортостан в стране занимает первое место — 96 колледжей. Благодаря поддержке Главы региона система развивается, укрепляется материально-техническая база. Появляются новые технологии, создаются условия для студентов.Сынтимир Баязитов, директор Уфимского многопрофильного профессионального колледжа
Завершаем ремонт в учебном, административном корпусах и общежитии, заменили там лифт, обновили оборудование, купили новую мебель и мягкий инвентарь. Также мы обновили содержание учебных программ - теперь наш выпускник адаптирован к потребностям предприятий и готов сразу же после выпуска приступить к работе.Булат Мусин, директор Уфимского машиностроительного колледжа
Мы готовим специалистов для горнодобывающей промышленности. Потребность в кадрах — высокая. Обновление материально-технической базы колледжа предотвратит отток молодежи за пределы региона. В этом году мы оборудовали две современные автомастерские, а на следующий год получим сто миллионов рублей из федерального бюджета, 50 миллионов рублей — из республиканского и еще порядка 20 миллионов выделит Учалинский ГОК. Произойдет масштабная модернизация образовательной инфраструктуры, будут созданы новые мастерские, лаборатории, учебные аудитории.Дмитрий Абдрахманов, директор Учалинского колледжа горной промышленности
Приятно удивлен, как Радий Хабиров глубоко владеет ситуацией в нашей сфере. Например, он поднял вопрос об автобусном парке, который находится на балансе у колледжей. Оказывается, он знает, что все автобусы, которые у нас сейчас есть, старые, на них нельзя перевозить студентов, и призвал найти выход из этой ситуации. А автобусы нам необходимы: выезжать с детьми в поля, на практику, возить сирот в Уфу. Некоторые из них даже не бывали в столице нашей республики.Ришат Абдулвалеев, директор Аксеновского агропромышленного колледжа им. Н. Сибирцева