Жители Стерлитамакского района собрали гумпомощь для участников СВО

Гумпомощь своими руками. Жители Стерлитамакского района объединились в поддержку участников специальной военной операции. Приготовили домашнюю тушёнку, связали теплые носки. В стороне не остались и школьники.
В строках каждого такого письма – молитвы и надежды родных. Весточки для солдат теперь стали единственной нитью, которая связывает с близкими сердцу людьми через расстояния.
Поддерживают солдат не только теплыми словами, но и вещами. В каждый связанный носок жители деревни Аючево вплетают свою любовь, заботу и поддержку, чтобы изделие, сделанное руками, согревало не только тело, но и душу.
В этот раз добрый груз от жителей деревни Аючево пополнился и халяльной тушёнкой, сделанной своими руками. Мясо для военнослужащих пожертвовал местный житель.
Тушёнку сельчане разлили по стеклянным банкам, а чтобы до солдат гумпомощь доехала целой и невредимой, обернули банки связанными вещами.
Совсем скоро добрый груз отправится к солдатам. Домашняя тушёнка придаст бойцам сил, а мягкие носки согреют военнослужащих не только шерстью, но и теплом родных рук.