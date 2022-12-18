В Башкирии цена на набор для оливье выросла на 7%

В Башкирии «индекс оливье» вырос на 7% по сравнению с прошлым годом. По данным Росстата, в 2022 году жителям региона салат обойдется в 409 рублей и 14 копеек.

Башкирия находится в десятке регионов с наиболее доступными ценами на продукты для новогоднего оливье. В других регионах страны цена на набор продуктов для «Оливье» стоит 480 рублей и 69 копеек.