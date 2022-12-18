В Уфе из-за ремонта водопровода в некоторых домах ожидается слабый напор воды

В башкирской столице с 16 по 20 декабря 2022 года возможно снижение напора холодной воды в домах. По информации пресс-службы компании «Уфаводоканал», слабый напор может наблюдаться на верхних этажах многоэтажных домов.

Также слабый напор ожидается в период максимального потребления воды, например, утром. Слабый напор холодной воды может быть заметен в домах 11, 13, 13/1, 15, 15а, 17 по улице Мажита Гафури;

По улице Карла Маркса в домах под номерами 2, 3, 3б, 3/4, 4, 5а, 5/1, 5/2, 5/7, 6, 7, 8а, 9/1, 9/2, 40/1;

По улице Заки Валиди 32, 32/2, 33, 34, 35, 43а, 45, 45/1;

По улице Гоголя 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 22/1, 22/2, 23, 23/1, 24, 26, 28;

По улице Аксакова 2, 4, 6, 8, 10, 10/1, 12, 14, 14/1, 16, 24, 43, 53;

По улице Пушкина 59, 61, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94;

По улице Театральная 2, 3, 3/1, 5, 5/1, 5/2;

По улице Посадская, 12.