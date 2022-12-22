В Башкирии 118 воспитанников детских приютов обрели семьи

С начала текущего года в Башкортостане 118 воспитанников организаций для детей-сирот обрели семьи, а 11 вернулись к своих родителям. Об этом изданию "Башинформ" рассказали в пресс-службе Минтруда РБ.
Одним из основных направлений деятельности профильных учреждений республики является семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, огромные усилия требуются от самих родителей. Иногда, чтобы вернуть детей домой, бывает достаточно помочь самим родителям исправить ситуацию.