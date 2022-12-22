В Башкирии 118 воспитанников детских приютов обрели семьи

Возврат несовершеннолетнего ребенка в родную семью — это серьезный процесс, который направлен на оценку возможностей граждан вновь выполнять родительские обязанности, на восстановление здоровых взаимоотношений между ребенком и родителем. В 2022 году нашим ведомством разработан документ по поддержке жителей республики, желающих восстановиться в родительских правах. Специалисты центров „Семья“ и центров содействия семейному воспитанию помогают им собрать необходимый пакет документов и подготовить иск в суд.

Ольга Шахова, начальник управления семейной политики минтруда РБ