В Башкирии 118 воспитанников детских приютов обрели семьи

С начала текущего года в Башкортостане 118 воспитанников организаций для детей-сирот обрели семьи, а 11 вернулись к своих родителям. Об этом изданию "Башинформ" рассказали в пресс-службе Минтруда РБ.

Фото №1 - В Башкирии 118 воспитанников детских приютов обрели семьи

Возврат несовершеннолетнего ребенка в родную семью — это серьезный процесс, который направлен на оценку возможностей граждан вновь выполнять родительские обязанности, на восстановление здоровых взаимоотношений между ребенком и родителем. В 2022 году нашим ведомством разработан документ по поддержке жителей республики, желающих восстановиться в родительских правах. Специалисты центров „Семья“ и центров содействия семейному воспитанию помогают им собрать необходимый пакет документов и подготовить иск в суд.

Ольга Шахова, начальник управления семейной политики минтруда РБ

Одним из основных направлений деятельности профильных учреждений республики является семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, огромные усилия требуются от самих родителей. Иногда, чтобы вернуть детей домой, бывает достаточно помочь самим родителям исправить ситуацию.

Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
БАШКОРТТАР-БСТ