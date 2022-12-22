Башкирия вошла в ТОП-5 субъектов РФ по количеству проголосовавших за появление в селах вышек 4G

В 2023 году в Башкортостане будет проходить масштабная работа по покрытию сел и деревень качественной мобильной связью. 117 населенных пунктов взяты в работу по итогам голосования в 2022 году, к ним еще добавлены 130 сел, которые ожидали этого с 2021 года.

Геннадий Разумикин, министр цифрового развития госуправления РБ