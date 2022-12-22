Башкирия вошла в ТОП-5 субъектов РФ по количеству проголосовавших за появление в селах вышек 4G

Башкирия возглавила ТОП-5 регионов РФ по количеству жителей, которые проголосовали за населенные пункты, где необходима установка вышек 4G. Об этом рассказал министр цифрового развития госуправления республики Геннадий Разумикин.

Фото №1 - Башкирия вошла в ТОП-5 субъектов РФ по количеству проголосовавших за появление в селах вышек 4G

Башкортостан занял лидирующую позицию как по количеству голосов, отданных на портале Госуслуг, так и «бумажных» голосов, направленных письмами. Всего было подсчитано 82 тысячи голосов.

Благодаря такой активности жителей в следующем году 247 населенных пунктов Башкортостана будут обеспечены мобильной связью. Голосование среди субъектов проводило федеральное минцифры.

В 2023 году в Башкортостане будет проходить масштабная работа по покрытию сел и деревень качественной мобильной связью. 117 населенных пунктов взяты в работу по итогам голосования в 2022 году, к ним еще добавлены 130 сел, которые ожидали этого с 2021 года.

Геннадий Разумикин, министр цифрового развития госуправления РБ
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