Башкирия вошла в ТОП-5 субъектов РФ по количеству проголосовавших за появление в селах вышек 4G

Башкирия возглавила ТОП-5 регионов РФ по количеству жителей, которые проголосовали за населенные пункты, где необходима установка вышек 4G. Об этом рассказал министр цифрового развития госуправления республики Геннадий Разумикин.
Башкортостан занял лидирующую позицию как по количеству голосов, отданных на портале Госуслуг, так и «бумажных» голосов, направленных письмами. Всего было подсчитано 82 тысячи голосов.
Благодаря такой активности жителей в следующем году 247 населенных пунктов Башкортостана будут обеспечены мобильной связью. Голосование среди субъектов проводило федеральное минцифры.