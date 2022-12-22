Эксперты оценили эффективную адаптацию Башкирии к новым реалиям

В качестве примера может рассматриваться модель, предложенная главой Башкирии Радием Хабировым. Она демонстрирует, что региональная власть способна удачно совмещать активизацию конкурентного сектора народного хозяйства с серьёзными мерами социальной поддержки граждан. Вкупе с внушительными лоббистскими усилиями это помогает обеспечить относительную устойчивость социально-экономической системы территории. Главе Башкирии, возглавляющего территорию с мощным промышленным потенциалом, удалось предпринять эффективные оперативные усилия по поддержке экономики и социальной сферы.

телеграм-канал «Незыгарь»