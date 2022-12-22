Эксперты оценили эффективную адаптацию Башкирии к новым реалиям

Политический телеграм-канал «Незыгарь» опубликовал крупный аналитический доклад «Год мобилизационной трансформации: социально-экономические итоги в регионах России».

Фото №1 - Эксперты оценили эффективную адаптацию Башкирии к новым реалиям

В работе специалисты изучили эффективность региональных методов в работе. Башкирия заняла третье место, показав устойчивость и адаптивность. Республика уступила лишь Москве и Санкт-Петербургу. На четвертом и пятом местах расположились Московская область и Татарстан.

Регионы смогли совместить успешную социально-экономическую политику с сохранением динамики экономического развития. Но найти баланс между двумя этими направлениями получилось далеко не у всех.

В качестве примера может рассматриваться модель, предложенная главой Башкирии Радием Хабировым. Она демонстрирует, что региональная власть способна удачно совмещать активизацию конкурентного сектора народного хозяйства с серьёзными мерами социальной поддержки граждан. Вкупе с внушительными лоббистскими усилиями это помогает обеспечить относительную устойчивость социально-экономической системы территории. Главе Башкирии, возглавляющего территорию с мощным промышленным потенциалом, удалось предпринять эффективные оперативные усилия по поддержке экономики и социальной сферы.

телеграм-канал «Незыгарь»
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