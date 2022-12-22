Эксперты оценили эффективную адаптацию Башкирии к новым реалиям

Политический телеграм-канал «Незыгарь» опубликовал крупный аналитический доклад «Год мобилизационной трансформации: социально-экономические итоги в регионах России».
В работе специалисты изучили эффективность региональных методов в работе. Башкирия заняла третье место, показав устойчивость и адаптивность. Республика уступила лишь Москве и Санкт-Петербургу. На четвертом и пятом местах расположились Московская область и Татарстан.
Регионы смогли совместить успешную социально-экономическую политику с сохранением динамики экономического развития. Но найти баланс между двумя этими направлениями получилось далеко не у всех.