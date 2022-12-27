В Бирске появилось новое творческое пространство

Новое творческое пространство «Чирковъ» открылось в Бирске. В здании несколько лет располагался строительный магазин. Сейчас месту возвращают историю, дали название по фамилии купцов, которые в 19-м веке построили этот дом. В дореволюционные времена второй этаж был жилым, первый – торговым. Сейчас же пространство заполнило творчество, чтобы как можно больше людей познакомить с наследием города.

Бесформенный кусок глины должен стать маленькой керамической плиткой. Такая традиция создана для всех, кто приходит в эту мастерскую по лепке. Дощечки – как маленькие 3D-картины или открытки с пожеланием. Позже их соберут на одной стене в общее панно.

Творческое пространство открыли супруги Шипилины. Раньше здесь был склад строительных товаров. Чтобы перестраивать бизнес, одних только рабочих инструментов и материалов не хватало. Лепили заново всю идею. Собрали творческую команду. Идеологию помогает развивать урбанист из Ижевска Александр Старков. Культурному направлению Бирска он придумал своё название, докопавшись до истории. Здание в 19-м веке принадлежало купеческой семье Чирковых.

Наследие сохраняют, переводя его на современный язык. Новое творческое пространство только начинает жить. Оживают здесь и бездушные предметы. Одна из комнат – выставочный зал. Там экспозиция с выдуманной историей машин. Автор – выходец Бирска, а ныне художник и автор творческих проектов в Санкт-Петербурге Артём Брюхов.