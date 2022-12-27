В Башкирии набор продуктов для новогоднего стола подорожал на 10,8%

В этом году набор продуктов для среднестатистического новогоднего стола в Башкирии стал дороже на 10,8%. Об этом сообщают экономисты республиканского отделения Нацбанка.
За основу для стола эксперты взяли традиционные пельмени, салаты оливье и сельдь под шубой. Из продуктов к ним добавили красную икру, хлеб, сыр, апельсины, шоколад и сок.
Отмечается, что благодаря хорошему урожаю в этом году в Башкирии подешевели некоторые ингредиенты для салатов: картошка, морковь и свекла. Урожайный год поспособствовал замедлению удорожание муки, мяса, молочных продуктов и сахара, что сказалось на цене продуктов, в состав которых входят эти ингредиенты.