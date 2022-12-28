В Уфе открылся Музей гражданской обороны и медицины катастроф «Хроники доблести»

В Уфе открыли интерактивный Музей гражданской обороны и медицины катастроф «Хроники доблести». Там можно увидеть, какими ресурсами обладала раньше система безопасности: в частности, плакаты, журналы, медицинские приборы и аппараты, оборудование, которое применялось в гражданской обороне в советское время, одежда – всего более 300 экспонатов.
Их собрали активисты мобильного отряда «СОБР» регионального отделения движения «Школа безопасности» при поддержке Главного управления МЧС, БГПУ и Уфимского многопрофильного профессионального колледжа.
В музее будут проводить экскурсии, мастер-классы по оказанию первой помощи, интерактивные занятия по правилам безопасного поведения в быту, на природе и в городе. На церемонии открытия наградили самых активных участников школы безопасности. Им вручили нагрудные знаки «Лидер Школы безопасности», медали «За добрую волю» и «За пропаганду культуры безопасности».