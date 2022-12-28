В Уфе открылся Музей гражданской обороны и медицины катастроф «Хроники доблести»

Мы шли к этому дню, наверное, уже два года. И сегодня уже официальное открытие, хотя в музее уже побывало более 200 ребят. Открытие музея приурочено ко Дню спасателей, который вчера мы отмечали. Для чего нужен музей? Музей нужен для того, чтобы наши школьники, студенты не забывали историю нашей страны.

Гульшат Ахмадеева, председатель Совета башкортостанского регионального отделения движения «Школа безопасности»