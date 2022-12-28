В Уфе открылся Музей гражданской обороны и медицины катастроф «Хроники доблести»

В Уфе открыли интерактивный Музей гражданской обороны и медицины катастроф «Хроники доблести». Там можно увидеть, какими ресурсами обладала раньше система безопасности: в частности, плакаты, журналы, медицинские приборы и аппараты, оборудование, которое применялось в гражданской обороне в советское время, одежда – всего более 300 экспонатов.

Их собрали активисты мобильного отряда «СОБР» регионального отделения движения «Школа безопасности» при поддержке Главного управления МЧС, БГПУ и Уфимского многопрофильного профессионального колледжа.

Мы шли к этому дню, наверное, уже два года. И сегодня уже официальное открытие, хотя в музее уже побывало более 200 ребят. Открытие музея приурочено ко Дню спасателей, который вчера мы отмечали. Для чего нужен музей? Музей нужен для того, чтобы наши школьники, студенты не забывали историю нашей страны.

Гульшат Ахмадеева, председатель Совета башкортостанского регионального отделения движения «Школа безопасности»

В музее будут проводить экскурсии, мастер-классы по оказанию первой помощи, интерактивные занятия по правилам безопасного поведения в быту, на природе и в городе. На церемонии открытия наградили самых активных участников школы безопасности. Им вручили нагрудные знаки «Лидер Школы безопасности», медали «За добрую волю» и «За пропаганду культуры безопасности».

Я учусь в уфимском филиале финансового университета при Правительстве РФ. Пришел в отряд, потому что мне была интересна эта сфера – сфера МЧС. И вообще люблю помогать людям и их спасать. Эта моя первая награда, надеюсь, не последняя. Получил нагрудный знак – лидер движения школы безопасности.

Данил Бикбаев, волонтер мобильного отряда «СОБР» Башкортостанского регионального отделения движения «Школа безопасности»
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