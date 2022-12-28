Жителям Уфы напомнили об ограничении продажи алкоголя в праздники

Пресс-служба администрации Уфы напомнила об ограничении продажи алкоголя в праздничные дни.
3, 4 и 5 января купить алкогольную продукцию в Уфе будет можно с 10:00 до 17:00. 6 января запрет на продажу будет введен после 17:00. В остальные дни для розничной реализации алкогольной продукции будет действовать обычный режим.
За нарушение требований предусмотрены штрафы. Для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических – от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией продукции или без таковой.