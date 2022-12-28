В ЛНР Радий Хабиров вручил благодарности врачам из Башкирии

– От имени всего Башкортостана поздравляю вас с наступающим Новым Годом! Желаю мира, добра, здоровья. И, конечно, самое главное – низкий поклон врачам Башкортостана и Красного Луча за работу. Это огромный труд. Спасибо вам большое! – сказал Радий Хабиров.