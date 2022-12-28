В ЛНР Радий Хабиров вручил благодарности врачам из Башкирии

В ЛНР Глава Башкирии Радий Хабиров посетил больницу города Красный Луч. Руководитель республики встретился с врачами из Башкирии, которые оказывают медпомощь вдали от дома.
Радий Хабиров искренне поблагодарил работников медицины за самоотверженный труд и вручил им Благодарности Главы Башкортостана. Всего на Донбассе в составе восьми бригад побывали 207 медработников, в том числе 80 детских врачей. Медицинские работники обследовали порядка 18 тысяч человек, а также провели лечение.
– От имени всего Башкортостана поздравляю вас с наступающим Новым Годом! Желаю мира, добра, здоровья. И, конечно, самое главное – низкий поклон врачам Башкортостана и Красного Луча за работу. Это огромный труд. Спасибо вам большое! – сказал Радий Хабиров.
В настоящее время в ЛНР работает восьмая бригада врачей из Башкирии. Радий Хабиров подчеркивает острую необходимость в медицинских работниках в ЛНР и ДНР.