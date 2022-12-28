В Уфе временно изменится расписание пассажирского транспорта

В башкирской столице в новогоднюю ночь работа пассажирского транспорта будет продлена до двух ночи. Автобусы будут ездить с интервалом в 20-30 минут. Об этом сообщает пресс-служба «Башавтотранса».

Всего активными будут семь маршрутов:

- № 69 «Микрорайон Белореченский» – «ДК УМПО»;

- № 226 «Уфимский ДОК» – «СТЦ "Мега"»;

- № 75 «ОАО "Амстар"» – «ТСК "Пушкинский"»;

- № 6 «ОК "Сипайловский"» – «ТСК "Пушкинский"»;

- № 74 «Уфимский ДОК» – «ул. Дзержинского»;

- № 51, 51а «Автоцентр ВАЗ» – «Трикотажная фабрика»;

- № 39 «ОК "Сипайловский"» – «ТСК "Пушкинский"».