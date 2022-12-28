В Уфе временно изменится расписание пассажирского транспорта

В башкирской столице в новогоднюю ночь работа пассажирского транспорта будет продлена до двух ночи. Автобусы будут ездить с интервалом в 20-30 минут. Об этом сообщает пресс-служба «Башавтотранса».
Всего активными будут семь маршрутов:
- № 69 «Микрорайон Белореченский» – «ДК УМПО»;
- № 226 «Уфимский ДОК» – «СТЦ "Мега"»;
- № 75 «ОАО "Амстар"» – «ТСК "Пушкинский"»;
- № 6 «ОК "Сипайловский"» – «ТСК "Пушкинский"»;
- № 74 «Уфимский ДОК» – «ул. Дзержинского»;
- № 51, 51а «Автоцентр ВАЗ» – «Трикотажная фабрика»;
- № 39 «ОК "Сипайловский"» – «ТСК "Пушкинский"».
1 и 2 января 2023 года работа автобусов в утренние часы будет изменена. Некоторые маршруты не будут выполняться, а с 3 по 8 января работа городских маршрутов ГУП «Башавтотранс» будет по расписанию выходного дня.